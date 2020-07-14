В АлтГТУ готовят специалистов настоящего и будущего

14 Июль 2020 2020-07-14T12:41:27+03:00

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Установка программного обеспечения, настройка драйверов, регулировка систем управления - для обывателя это по большей части набор слов. Для тех, кто занят в IT-области, это обычное дело.

Рынок требует всё больше и больше айтишников. Алтайский государственный технический университет отвечает этому запросу, открыв новый профиль подготовки «Информационно-измерительная техника, технологии и интеллектуальные системы».

«Сегодня основной задачей приборостроения является разработка средств автоматизации различных процессов, а также систем управления. Процесс любого производства всегда связан с контролем тех или иных технологических параметров. Проектирование, монтаж и обслуживание систем контроля и управления является важным элементом на всех производственных предприятиях, будь это производство продуктов питания, изделий из пластика, кормов для животных или изготовление промышленных товаров. Системы контроля и управления на производстве вышли на абсолютно новый уровень, включающий интеллектуальные системы контроля, позволяющие без участия оператора принимать решения о работе оборудования или качестве продукции», - рассказывает о направлении заведующая кафедрой «Информационных технологий» Анастасия Зрюмова.

Можно заметить, что процесс производства и контроля все больше погружается в область промышленного Интернета вещей, где кроме процесса измерения и контроля обязательным элементом является обработка, хранение и анализ данных на сервере. Поэтому студенты направления подготовки «Приборостроение» изучают такие дисциплины как «Компьютерные сети», «Современные операционные системы», «Программное обеспечение измерительных процессов», «WEB-технологии» и «Базы данных».

За всё время обучения студенты изучат более 50 дисциплин. Программирование на языках высокого уровня, основы дизайна, компьютерная графика, электротехника и много другое. Разнообразный спектр предметов позволяет стать специалистом действительно широкого профиля.

«Ребята самостоятельно пишут программное обеспечение для своих смартфонов под операционные системы Android или iOS, – отмечает Анастасия. - Новой очень интересной предметной областью систем управления являются беспилотные летательные аппараты. Студенты учатся не просто управлять и самостоятельно оборудовать дроны необходимыми датчиками и микроконтроллерами, а программировать их для задач контроля полета дрона».

Выпускников направления ждут на ведущих предприятиях Алтайского края и России, таких как «Ротор», ЗАО «Кей Си Групп», ОАО Мегафон, ОАО Сибирьтелеком, Министерстве цифрового развития Алтайского края.

Подробную информацию о новом профиле направления подготовки «Приборостроение» можно узнать по телефону приёмной комиссии АлтГТУ (3852) 29-07-29.

ИСТОЧНИК KP.RU