На бийских автоперевозчиков составляют протоколы за нарушение масочного режима

14 Июль 2020 2020-07-14T11:53:37+03:00

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В Бийске на автоперевозчиков составили 17 протоколов за нарушение масочного режима. 15 из них направили в суд, пишет «Бийский рабочий».

Во многих городах Сибири, чтобы избежать штрафов, в автобусы просто перестали пускать не пассажиров без масок или начали раздавать средства защиты бесплатно. Но в Бийске у автопредпринимателей нет на такие меры финансовой возможности. Пассажиропоток и так низкий, а на закупку масок средств нет. Продавать тоже нельзя без лицензии.

– Мы контролировать в полном объеме действия экипажей физически не можем, я не могу находиться весь день в автобусе и следить, чтобы водитель и кондукторы носили маски. – рассказал изданию бийский автопредприниматель Виталий Зубцов.

Бизнесмен считает, что нужно проводить лишь профилактические меры, а не выписывать протоколы.

Тем временем сотрудники МВД в Бийске собираются выписывать протоколы и на граждан, которые находятся в транспорте без маски.

ИСТОЧНИК KP.RU