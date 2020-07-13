В Бийске проведут повторную обработку парков и остановок

13 Июль 2020 2020-07-13T04:18:43+03:00

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На минувшей неделе был составлен план по повторной дезинфекции парковых зон, скверов и остановок в Бийске.

Согласно этому плану, специалистам предстоит обработать более 200 остановок общественного транспорта и более 20 мест общего пользования. Выполнить весь объем специальная бригада должна за четыре дня.

- На каждый рейс в баллоны с распылителями заправляется до 600 литров разведенного хлора. Таким образом каждый из объектов дезинфицируется не менее одного раза в две недели, - сообщает «Бийский рабочий».

Как пишет издание со ссылкой на городское управление ЖКХ, все эти обработки проводятся исключительно муниципальными предприятиями и пока дополнительные контракты не требуются. Средства тратятся только на воду и закуп хлора. В то же время, по некоторой информации Роспотребнадзор посчитал хлорную обработку автобусных остановок и парков неэффективной в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU