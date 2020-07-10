2020-07-10T11:01:13+03:00
Общество

В Барнауле стало меньше повреждений на теплосетях по контуру ТЭЦ-2

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Фото предоставлено "СГК"Фото предоставлено "СГК"
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Специалисты Сибирской генерирующей компании завершили гидравлические испытания и большую часть последующих ремонтов в контуре ТЭЦ-2. Энергетики проверили на прочность и плотность 590 километров тепловых сетей, нашли 246 повреждений. Основные дефекты — те, которые влияли на подачу горячей воды жителям, — уже устранили.

Нынешним летом, в период гидравлических испытаний, на трубопроводах обнаружили на 60 дефектов меньше, чем в прошлом году. Постепенное уменьшение повреждений на тепловых сетях — один из прогнозов прошлого года, когда объем вложений в обновление тепловых сетей Барнаула впервые удалось увеличить в три раза. С участками, которые вошли в ремонтную кампанию 2019 году, в эту опрессовку никаких проблем не было. Однако степень износа оставшихся тепловых сетей по-прежнему высокая: большая часть из них уже отработала свой 30-летний срок эксплуатации. По состоянию на 10 июля, 246 дефектов были обнаружены на этих трубопроводах. 187 уже удалось полностью устранить.

Несмотря на то что по сравнению с прошлым годом количество повреждений уменьшилось, их сложность на некоторых объектах возросла. Например, на улицах Калинина, Петра Сухова, Малахова энергетики продолжают устранять повреждения, которые осложняют запуск горячей воды. Так, в районе дома №70 на улице Петра Сухова специалистам для подачи горячей воды предстоит поменять 75 метров тепловых сетей при помощи текущего ремонта. Это в разы больше обычного. Как правило, заменить нужно 3–10 метров старого железа и сделать это можно оперативно. Появление такого серьезного дефекта на улице Петра Сухова энергетики не предвидели, поэтому в списке участков для капитального ремонта его нет. Сейчас главная задача — сделать качественный текущий ремонт, который обеспечит максимальную надежность в зимний период.

Еще одна причина того, почему в некоторых домах нет горячей воды: большой объем работ на нескольких участках капитального ремонта. Часть капитальных ремонтов энергетики начали вместе со вторым этапом профилактики тепловых сетей. Основную часть работ на таких объектах, как на улице Сизова и Глушкова, проспекте Социалистическом, удалось завершить во время испытаний, а оставшиеся задачи энергетики стараются решить в ускоренном темпе.

Энергетики круглосуточно проводят мониторинг текущей ситуации и продолжают запуск горячей воды сразу после завершения работ. Утром 10 июля под отключением ещё оставались 40 жилых домов, два детских сада и одна школа. Адреса неподключенных объектов отмечены на карте желтым и оранжевым цветами, с указанием даты включения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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