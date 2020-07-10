2020-07-10T09:53:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 июля 2020 года составило 5361

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 10 июля 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Подтвердилось 240 новых случаев.Подтвердилось 240 новых случаев.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 10 июля 2020 года увеличилось еще на 240 человек и составило 5361. Это новый рекорд по суточному приросту инфицированных.

Большая часть новых заболевших зарегистрирована в Барнауле – 127 человек, в Бийске – 30 человек, в Новоалтайске – 19, семь новых инфицированных в Рубцовске, в Михайловском, Первомайском и Смоленском районах – по шесть человек, в Камень-на-Оби – пять новых пациентов, в Заринске и Тальменский район – по четыре человека, в Зональный район – три, в Ключевском, Калманском, Крутихинском, Топчихинском районах – по два человека, в Белокурихе, Яровом, Благовещенском, Волчихинском, Залесовском, Завьяловском, Змеиногорском, Красногорском, Кулундинском, Кытмановском, Новичихинском, Павловском, Ребрихинском, Целинном и Усть-Пристанском районах – по одному человеку.

На 10 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции- 2749 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция более, чем для 33 тыс. человек. Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано почти 230 тыс.человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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