Главрач алтайской больницы призвал жителей края носить маски

10 Июль 2020 2020-07-10T07:58:13+03:00

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Главный врач Алейской ЦРБ Александр Берестенников записал видеообращение к жителям региона. Он просит всех ответственнее отнестить к масочному режиму из-за усложняющейся эпидситуации.

– Если мы все с вами ничего не будем делать, то все может кончиться очень плохо, – говорит Берестенников.

Он рассказал, что в алейской больнице ковидный госпиталь открыли 25 мая. В июне там лежали примерно 10-12 пациентов с коронавирусом. На данный момент их количество выросло до 54 человек. Причем раньше у большинства инфицированных не было выраженных симптомов. Однако сейчас у 46 пациентов пневмония, 12 из них подключены к кислороду. Такая ситуация прослеживается по всему краю.

– Я хочу достучаться до вас, объяснить вам, что ношение маски поможет обезопасить от инфекции себя и ваших близких. От новой ковидной инфекции не очень высокая смертность, и многие легко ее переносят. Но ее коварство и опасность в том, что человек может ходить неделю и даже не знать, что он источник заражения для своего круга общения, – пояснил Александр Берестенников.

Напомним, по последним данным в Алтайском крае число больных коронавирусом выросло до 5121.

ИСТОЧНИК KP.RU