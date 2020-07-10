Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Происшествия

Алтайские пограничники задержали слишком уверенного иностранца

Он успел пройти 100 метров по территории России
Татьяна гейнрихТатьяна гейнрих
КомментироватьОставить комментарий
Въезд на территорию России ему был запрещен. (фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю)

Въезд на территорию России ему был запрещен. (фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю)

В прошедшие выходные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на территории Третьяковского района задержали иностранца. Пресс-служба ведомства сообщает, что он обошел установленные пункты пропуска и нарушил границу.

Пограничники заметили его рано утром. Он уверенно двигался в сторону России. .

– Однако уверенность нарушителя полностью пропала, когда, не пройдя и 100 метров по российской земле, он был задержан, неизвестно откуда появившимися пограничниками, – сообщают в пресс-службе управления.

В результате выяснилось, что въезд в Россию ему закрыт за неоднократные миграционные нарушения. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье за незаконное пересечение границы

Криминал