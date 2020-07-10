Алтайские пограничники задержали слишком уверенного иностранца

Въезд на территорию России ему был запрещен. (фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю)

В прошедшие выходные сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю на территории Третьяковского района задержали иностранца. Пресс-служба ведомства сообщает, что он обошел установленные пункты пропуска и нарушил границу.

Пограничники заметили его рано утром. Он уверенно двигался в сторону России. .

– Однако уверенность нарушителя полностью пропала, когда, не пройдя и 100 метров по российской земле, он был задержан, неизвестно откуда появившимися пограничниками, – сообщают в пресс-службе управления.

В результате выяснилось, что въезд в Россию ему закрыт за неоднократные миграционные нарушения. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье за незаконное пересечение границы