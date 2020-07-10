«Ростелеком» в Алтайском крае подарит самому талантливому ребенку доступ в Wink

10 Июль 2020 2020-07-10T06:47:20+03:00

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Федеральный провайдер цифровых услуг и решений выступил генеральным партнером краевого онлайн-конкурса детских талантов «Лучше всех», который стартовал в Instagram 1 июля. Победителю соревнования компания вручит подарочный сертификат на бесплатное пользование интернетом и цифровым видеосервисом Wink в течение трех месяцев.

Организатором конкурса стала Алтайская резиденция Деда Мороза при поддержке барнаульских компаний из сферы детской индустрии развлечений. Участвовать в состязании сможет любой ребенок, если он хорошо плавает, бегает, рассказывает стихи, танцует, поет или просто зажигательно смеется. Для этого нужно записать минутный ролик и выложить его в Instagram с хэштегом #барнауллучшевсех. Затем заполнить анкету по ссылке в шапке профиля у каждого партнера соревнования и сделать на своей странице репост афиши конкурса.

«Мы хотим отметить детей, которые в сложное время дистанционного обучения, изоляции от школьных друзей, дворовых игр продолжают быть активными, любознательными и развивают свои таланты, — сообщил директор Алтайского филиала компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк. — В цифровом видеосервисе Wink* для победителя конкурса будут доступны детские фильмы и анимация, а также школьные образовательные программы».

Видеосервис Wink содержит большую коллекцию детского кино, мультфильмов и анимационных сериалов. В разделе «Ростелеком. Лицей» школьники 5-11 классов смогут подтянуть свои знания по математике, русскому языку, алгебре и геометрии. В онлайн-кинотеатре также размещено кино по произведениям школьной программы и фильмы об исторических событиях и жизни великих людей.

Итоги краевого онлайн-конкурса детских талантов «Лучше всех» будут подведены 26 июля. Праздничное мероприятие и награждение победителей состоится 28 июля в 16 часов в Барнауле по адресу: ул. Балтийская, 103 («Сказка Холл»).

*Сервис доступен на экране домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), а также ноутбука и компьютера на видеопортале wink.rt.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU