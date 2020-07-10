Россельхозбанк на Алтае предлагает уникальные инвестиционные монеты

10 Июль 2020 2020-07-10T06:45:14+03:00

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Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» предлагает монеты из драгоценных металлов в качестве инвестиции или оригинального подарка. Всего с начала года продано более 1900 таких монет. Наиболее покупаемая инвестиционная монета в Алтайском филиале - Георгий Победоносец (золото). Только за первые шесть месяцев их продано 1468 штук на сумму более 50 млн рублей. Сейчас в продажу поступили новые монеты из уникальной серии «Сеятель». Ее стоимость 4400 рублей.

«Покупка инвестиционных и памятных монет — это надежный инструмент для долгосрочных вложений в драгоценные металлы и хороший способ защитить средства от обесценивания», - отметил директор Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

Всего на территории России за всю историю было выпущено несколько партий монет с изображением крестьянина-сеятеля. До 1917 года аверс монет всегда украшали лики императоров или императриц. Но вот свершилась революция, и на золотой монете возник крестьянин на посевной. В 1923 году была выпущена монета, на аверсе которой был изображен герб РСФСР, и стараниями медальера Петроградского монетного двора А. Ф. Васютинского реверс украсило изображение крестьянина-сеятеля. Монета была изготовлена и содержала 7,74 грамма 900-я пробы золота. Натурой для барельефа послужила известная бюстовая скульптура И.Д. Шадра «Сеятель» (Третьяковская галерея). Стоимость такой монеты на рынке сейчас около 200 тыс. рублей.

После этого чеканка «Сеятеля» снова появляется лишь в 1975 году. Монеты во всём вплоть до герба РСФСР копируют экземпляр 1923 года. Лишь с гурта исчезли инициалы Петра Латышева, и дата соответствует периоду чеканки – 1980 год. Внутреннее обращение червонцев не предполагалось. Жители СССР не имели доступа к их покупке. Предположительно причиной возобновления чеканки является продажа иностранным туристам в предолимпийский период и на самой московской олимпиаде. Была также выпущена партия «Сеятелей» и в 1981 году. Примерная цена этой монеты на рынке сейчас колеблется в пределах 90-150 тыс. рублей.

После распада СССР золотые «Сеятели» обрели вторую жизнь. Банк России решил использовать запасы червонцев в качестве монет для инвестиций и организовал их продажу с последующей покупкой через сеть кредитных организаций. С этого момента стоимость «Сеятеля» напрямую зависит от биржевых котировок золота. Популярность «Сеятелей» оказалась настолько высока, что уже к середине первого десятилетия XXI века Банк России столкнулся с дефицитом червонцев, в связи с чем был организован выпуск золотых «Георгиев Победоносцев». Сейчас «Сеятели» активно торгуются наряду с другими отечественными и зарубежными инвестиционными и памятными монетами. У жителей Алтая пользуются спросом подарочные монеты свадебной тематики, с изображениями Святых, талисманы на счастье, «Подкова на удачу», «Клевер», кулон «Бабочка».

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU