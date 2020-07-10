Алтайский рецидивист ударил полицейского кулаком по лицу

10 Июль 2020 2020-07-10T05:36:15+03:00

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Неоднократно судимый житель Кулундинского района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Об этом сообщает краевой Следком.

В марте 2020 года обвиняемого за совершение административного правонарушения доставили в дежурную часть пункта полиции по Табунскому району. Там мужчина стал оскорблять полицейского грубой нецензурной бранью.

– На сделанные замечания о должном поведении он не реагировал, а напротив, продолжил свои противоправные действия и нанес сотруднику полиции один удар кулаком по лицу, причинив ему тем самым физическую боль, - сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

Мужчина свою не признал. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU