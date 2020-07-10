Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске

10 Июль 2020 2020-07-10T05:01:01+03:00

Результаты тестов на коронавирус пока не готовы. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Змеиногорске вновь зафиксирована вспышка вирусной инфекции, пишет «Змеиногорский вестник». Коронавирус при этом пока не подтвержден.

127 студентов алтайских вузов приехали приехали город, чтобы работать на местном предприятии. Они проживают в здании бывшего профессионального училища №63.

– Очевидно, обсервацию, необходимую при пандемии, ребята не прошли, – пишут на сайте издания.

Несколько дней в общежитии зафиксирована вспышка ОРВИ. 11 студентов находятся в змеиногорской ЦРБ, одного 18-летнего студента, доставили в Барнаул в тяжелом состоянии. 8 июля он скончался. Состояние других пока стабильное. Температура колеблется в районе 37,2 - 37,5, немного покраснело горло.

Анализы на коронавирус, как у умершего, так и у других студентов, пока не готовы. Остальные приехавшие изолированы в здании общежития. На территории работают специалисты Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU