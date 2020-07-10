2020-07-10T04:29:41+03:00
Общество

Четырех алтайских школьников удалили с ЕГЭ за нарушения

Пересдать экзамен они могут теперь только через год
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
На ЕГЭНа ЕГЭФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Алтайском крае четыре школьника были удалены с ЕГЭ за нарушения без права пересдачи. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на региональное министерство образования.

Три выпускника позволили себе пронести в аудиторию, где проходил экзамен, мобильные телефоны, еще один воспользовался более старым и проверенным методом – шпаргалки. Двое из них – из барнаульских учебных заведений, еще пара человек – из других районов и городов края.

Один из выпускников принес «шпоры» на экзамен по русскому языку. По его словам, он даже не воспользовался ими, но во время передачи готовой работы преподавателю шпаргалки предательски выпали. У другого пронесенный мобильник зазвонил во время экзамена. Хотя он был взят якобы не с целью списывания, а ради сохранности.

В Минобре Алтайского края подчеркнули, что в этом году нарушителям пересдать экзамен не разрешат. Сделать это они смогут только через год

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер студент после вспышки инфекции в Змеиногорске
Четырех алтайских школьников удалили с ЕГЭ за нарушения
В центре Барнаула из-за сильного ливня и урагана отключился свет
Жара и дожди будут "гостить" на Алтае еще трое суток
Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округов
В Сростках в день рождения Шукшина откроют две выставки
В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом
Главврач барнаульской поликлиники лишился должности после скандала с зарплатами
Рассматривать апелляцию по ЕГЭ в Алтайском крае будут дистанционно
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 3567
Барнаульские питомцы могут принять участие в ТВ-шоу «Лучший пес»
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 составило 117
В Барнауле увеличили количество рейдов на водоемах из-за роста числа утонувших
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 5121
У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус
Дом на селе должен стать комфортнее и современнее
В Барнауле проведут второй этап испытаний теплосетей на прочность
Мошенник под видом сотрудника банка «развел» очередную жительницу Алтайского края
Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет под суд за взятку
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии на бийской трассе
Соцсети: на барнаульском «Ковше» утонул ребенок
На Алтае временно изменится расписание пригородных поездов
Глава барнаульского комитета по предпринимательству покинул свой пост
На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение
В Бийске устранили канализационную аварию, угрожающую экологии
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 июля 2020: 113
В Барнауле полицейские проверили дикие пляжи