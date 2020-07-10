Четырех алтайских школьников удалили с ЕГЭ за нарушения

10 Июль 2020 2020-07-10T04:29:41+03:00

Пересдать экзамен они могут теперь только через год

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В Алтайском крае четыре школьника были удалены с ЕГЭ за нарушения без права пересдачи. Об этом пишет amic.ru со ссылкой на региональное министерство образования.

Три выпускника позволили себе пронести в аудиторию, где проходил экзамен, мобильные телефоны, еще один воспользовался более старым и проверенным методом – шпаргалки. Двое из них – из барнаульских учебных заведений, еще пара человек – из других районов и городов края.

Один из выпускников принес «шпоры» на экзамен по русскому языку. По его словам, он даже не воспользовался ими, но во время передачи готовой работы преподавателю шпаргалки предательски выпали. У другого пронесенный мобильник зазвонил во время экзамена. Хотя он был взят якобы не с целью списывания, а ради сохранности.

В Минобре Алтайского края подчеркнули, что в этом году нарушителям пересдать экзамен не разрешат. Сделать это они смогут только через год

ИСТОЧНИК KP.RU