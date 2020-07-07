В жестком ДТП на Алтае пострадали жители Красноярска
В Республике Алтай вечером 6 июля автомобиль BMW Х-5 врезался в дерево. В аварии пострадали три человека. Все они жители Красноярского края, пишет региональное управление МВД.
ДТП произошло 19:15 часов в Улаганском районе, на 46 километре дороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль».
35-летний житель Красноярска, управляя автомобилем BMW Х-5 ехал со стороны села Улаган в направлении села Акташ. Мужчина не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и врезалась в дерево.
В результате ДТП травмы получил водитель и две пассажирки иномарки, 37 и 35 лет. Женщины также жительницы Красноярска. Пострадавших госпитализировали.
– В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, – отмечают в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU