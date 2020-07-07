2020-07-07T08:15:17+03:00
Общество

В Барнауле отремонтируют более 90 многоэтажек

В домах заменят кровлю, фасад, лифт или инженерную систему
САНТАЛОВ Константин
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Ремонт.Ремонт.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Более 90 многоэтажек Барнаула приведут в порядок на средства собственников жилья, которые отчисляют взносы в краевой фонд капитального ремонта. В домах заменят кровлю, фасад, лифт или инженерную систему, сообщает официальный сайт города.

Подрядчики работают почти на 40 многоэтажках города. В эксплуатацию приняли уже более 30 объектов. Один из них – кровля дома на улице Островского, 31. Стоимость ремонта – 5,5 млн рублей.

– Крышу сделали с утепленным чердачным помещением, системой снегозадержания и ограждением. По словам собственников, проблемы с протекающей кровлей в доме были с 2005 года, теперь жители довольны результатом, – отмечают в мэрии.

Помимо 91 дома, которые будут отремонтированы Фондом капремонта, общее имущество 71 дома обновят за счет средств собственников, формирующих свой фонд капремонта на спецсчетах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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