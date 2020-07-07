Барнаулец продал арендованный автомобиль
Житель краевой столицы одолжил у знакомого грузовой автомобиль ГАЗ 33021 и вскоре перестал выходить на связь. Владелец машины обратился в полицию, сообщает краевое управление МВД.
Мужчина исчез после месяца использования чужой машины стоимостью 150 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что подозреваемый продал автомобиль на металлобазу и уже успел потратил выручку на собственные нужды.
– В настоящее время в отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», – отмечают в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали про то, что в селе Буланиха местный житель угнал автомобиль ВАЗ-2106 и пытался обхитрить полицейских. Мужчина убежал в лес и притворился спящим.
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ИСТОЧНИК KP.RU