2020-07-07T05:01:11+03:00
Происшествия

Барнаулец продал арендованный автомобиль

Стоимость машины – 150 тыс. рублей
САНТАЛОВ Константин
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Полиция.Полиция.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Житель краевой столицы одолжил у знакомого грузовой автомобиль ГАЗ 33021 и вскоре перестал выходить на связь. Владелец машины обратился в полицию, сообщает краевое управление МВД.

Мужчина исчез после месяца использования чужой машины стоимостью 150 тыс. рублей. Правоохранители выяснили, что подозреваемый продал автомобиль на металлобазу и уже успел потратил выручку на собственные нужды.

– В настоящее время в отношении барнаульца возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», – отмечают в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали про то, что в селе Буланиха местный житель угнал автомобиль ВАЗ-2106 и пытался обхитрить полицейских. Мужчина убежал в лес и притворился спящим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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