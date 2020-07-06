Неизвестные вандалы «похозяйничали» на Аллее Победы в Барнауле

6 Июль 2020 2020-07-06T04:35:25+03:00

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В Барнауле неизвестные устроили погром на Аллее Победы: сломали фонарь, разбили плафон.

Сообщение об этом появилось в группе Barnaul22 в социальной сети «Вконтакте». По словам горожан, погром произошел в ночь на 4 июля. Автор опубликованного в сети ролика предположил, что некие подростки могли просто повиснуть на фонаре, от чего вырвалось основание и он наклонился. А после этого у него разбили один плафон.

- Это не первый случай, когда горожане устраивают погром в благоустроенных местечках Барнаула. Чтобы это предотвратить, люди неоднократно просили власти устанавливать камеры наблюдения, - пишет источник.

Однако некоторые подписчики не согласились с такой позицией. По их мнению, процедура установления виновных даже с помощью камер, проведение все процессуальных процедур и наконец передача дела в суд – это долгое и муторное мероприятие. Так что проще установить личность злоумышленника и просто заставить его за собственный счет возместить все убытки и вернуть все в первоначальный вид. Иные меры воздействия, вероятнее всего, малоэффективны.

ИСТОЧНИК KP.RU