Участок улицы Попова в Барнауле перекроют на месяц

6 Июль 2020 2020-07-06T04:03:43+03:00

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В Барнауле продолжаются масштабные дорожные работы на улице Попова. Их проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для выполнения некоторых работ придется на месяц ограничить движение по одному участку. Речь идет об отрезке от улицы Трактовой до здания № 248в на улице Попова, а также по нечетной стороне улицы от проезда Делового до улицы Власихинской. Этот участок закрыли с 5 утра 6 июля и он будет закрыт до 6 августа, сообщили в пресс-центре администрации Барнаула.

Ранее подрядная организация выполнила первый этап работ. Он заключался в обустройстве ливневой канализации, переустройстве сетей водоснабжения и водоотведения, уложили щебеночное основание дороги. В этом году рабочие должны построить проезжую часть на участке от улицы Власихинской до переезда через трамвайные пути с северной стороны и от переезда до улицы Трактовой с южной стороны. В настоящее время ведется переустройство трамвайных путей. Ремонтируются парковки и заездные карманы для автобусов и т.д.

Срок окончания всех работ - 1 октября.

Уточнить маршрут движения автобусных маршрутов № 20, 35, 37, 137, 138, 149, 120 и 121 можно на официальном сайте Барнаула. Движение трамваев не будет ограничено.

ИСТОЧНИК KP.RU