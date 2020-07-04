Жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве приятеля

4 Июль 2020 2020-07-04T07:30:54+03:00

Мужчина отказался от дачи показаний и не признал вину

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Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Новоалтайска. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого, сообщает краевой Следком.

По данным следствия, все произошло днем в декабре 2019 года в Новоалтайске, где горожанин выпивал в доме знакомых. Во время распития спиртного между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу.

– В ходе ссоры мужчина причинил своему знакомому множественные удары руками и ногами в область головы, а затем, взяв нож, нанес один удар в жизненно-важный орган, – отмечают в ведомстве.

От полученных телесных повреждений 55-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Во время следствия мужчина не признал свою вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU