Жителя Новоалтайска обвиняют в убийстве приятеля
Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Новоалтайска. Мужчину обвиняют в убийстве знакомого, сообщает краевой Следком.
По данным следствия, все произошло днем в декабре 2019 года в Новоалтайске, где горожанин выпивал в доме знакомых. Во время распития спиртного между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу.
– В ходе ссоры мужчина причинил своему знакомому множественные удары руками и ногами в область головы, а затем, взяв нож, нанес один удар в жизненно-важный орган, – отмечают в ведомстве.
От полученных телесных повреждений 55-летний потерпевший скончался на месте происшествия.
Во время следствия мужчина не признал свою вину и отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU