В Барнауле мотоциклист сбил насмерть мужчину на пешеходнике

3 Июль 2020 2020-07-03T07:07:07+03:00

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Вечером 2 июля в Барнауле мотоциклист сбил пешехода. В сообществе Barnaul 22 пишут, что авария произошла на ул. Малахова на зебре перед мостом. Полицейские установили, что водитель мотоцикла 1984 года рождения сбил мужчину 65-70 лет, который шел по пешеходному переходу на красный.

– Два молодых человека на одном мотоцикле (в полной экипировке) на высокой скорости сбили мужчину, один из байкеров через метров 50 упал с мотоцикла с кучей стекла. И метров 20 ещё проехался по асфальту. Водитель мотоцикла проехал дальше и вернулся пешком. Удар был очень сильный, – приводят слова очевидца в паблике.

Свидетель рассказал, что люди на остановке сразу же вызвали скорую и мужчина практически сразу перегородил дорогу машиной. У проезжающих просили поставить аварийный знак на дорогу. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU