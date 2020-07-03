В Алтайском крае введен налог для самозанятых

3 Июль 2020 2020-07-03T05:31:20+03:00

Около 4 тыс. человек могут перейти на новый режим налообложения

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С 1 июля в Алтайском крае ввели налог на профессиональный доход. Как уточняют в пресс-службе правительства региона, это не еще один дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим для самозанятых.

«Отсутствие налоговой отчетности и возможность самостоятельного определения суммы облагаемого дохода вкупе с невысокими налоговыми ставками отличают этот спецрежим от иных режимов налогообложения бизнеса», - отмечают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Встать на учет и платить можно дистанционно в мобильном приложении «Мой налог» без посещения налоговых органов. Самозанятым считается тот, кто работает на себя – без босса и наемных сотрудников, главное, чтобы ежегодный доход не превышал 2,4 млн руб. Под эту категорию попадают фотографы, косметологи, няни, репетиторы, швеи, программисты и др.

По предварительной оценке, на этот режим в Алтайском крае до конца года могут перейти около четырех тысяч человек.

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Налог на профессиональный доход для самозанятых составляет от 4 до 6% от доходы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU