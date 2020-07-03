2020-07-03T05:00:55+03:00
Происшествия

Алтайский рецидивист убил обрезом мужчину и взял его автомобиль

Расследование уголовного дела завершено
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Он сделал обрез из оружия.Он сделал обрез из оружия.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего рецидивиста, сообщает пресс-служба ведомства. Неоднократно судимый мужчина обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям. Это незаконная переделка огнестрельного оружия, убийство и незаконное завладение автомобилем.

С октября2019 по январь 2020 мужчина сам переделывал огнестрельное оружие в обрез. Закончив «поделку» он оставил ее у себя, не имея разрешения на хранение оружия. Напившись, он проник на территорию одного из обществ с ограниченной ответственностью в городе Бийске. Там ему по руку попался работник предприятия. Из хулиганских побуждений рецидивист нанес ему ранение тем самым обрезом. 60-летний мужчина скончался на месте. После убийства нарушитель взял машину потерпевшего.

Обвиняемый во всем признался. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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