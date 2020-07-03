Алтайские коровы соревновались в надоях молока

3 Июль 2020 2020-07-03T04:24:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайский центр сельскохозяйственного консультирования огласил результаты работы племенных хозяйств в 2019 году. Об этом информирует пресс-служба губернатора края. По данным буклета, в тройку лидеров среди коров черно-пестрой породы и приобского типа понадоям за дни лактации в прошлом году попали животные СХП «Урожайное» Советского района.

Победителем стала занимает корова Тина с годовым надоем более 15 кг молока. Второе и третье место также у ее соседом – животных «Урожайного». Корова Лайма и Ая дали свыше 13,5 кг молока.

Среди коров симментальской породы первые три места рейтинга заняли животные акционерного общества «Имени Гастелло» Хабарского района. От коровы Гульки надоили более 11 кг молока, чуть меньше – от Суры и Феи. Также в центре проанализировали надои красно-пестрой породы, кулундинского типа, и красной степной.

Всего в регионе племенное молочное скотоводство представлено 20 хозяйствами.

ИСТОЧНИК KP.RU