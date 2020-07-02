Жительница Новоалтайска хотела помочь внуку и потеряла 70 тысяч рублей

2 Июль 2020 2020-07-02T05:35:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожилая жительница Новоалтайска лишилась крупной суммы, поверив мошенникам. Полицейские возбудили уголовное дело, сообщает краевое управление МВД.

27 июня около шести часов утра домашний телефон 78-летней женщины позвонил неизвестный, который представился полицейским. Он сообщил, что якобы ее внук совершил ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Чтобы избежать привлечения к ответственности, необходимо срочно заплатить потерпевшей стороне.

Пожилая женщина поверила незнакомцу и вскоре передала 70 тыс. рублей мужчине, которые приехал к ней. Уже днем пенсионерка связалась с родственниками, которые сообщили ей, что это был звонок мошенников.

Полицейские нашли курьера, который забрал деньги. Им оказался водитель такси, который за 2 тыс. рублей перечислил деньги на счет.

Возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».

- Полицейские установили, что абонентский номер, с которого поступил звонок, зарегистрирован в Челябинской области. Теперь предстоит установить лиц, причастных к совершению этого противоправного деяния, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU