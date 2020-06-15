2020-06-15T18:49:50+03:00
Общество

Барнаульские офтальмологи впервые пересадили донорскую роговицу

Уже 16 июня пациентку выпишут с полной адаптацией
Анна СЕМИНА
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Операция по замене роговицы (фото: пресс-службы минздрава АК)Операция по замене роговицы (фото: пресс-службы минздрава АК)
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Несмотря на сложную обстановку в связи с коронавирусом, врачи отделения неотложной офтальмологической помощи барнаульской Горбольницы №8 продолжают выполнять уникальные операции. На днях они впервые сделали пересадку донорской роговицы.

Операция состоялась 9 июня и теперь уже можно говорить, что она прошла хорошо. В больницу поступила пациентка, которой требовалась замена патологически измененной роговицы.

- Донорская роговица доставляется в определенных условиях, с соблюдением необходимой температуры и влажности, - отмечают в клинике.

Во время хирургического вмешательства измененная роговица была иссечена в виде круга определенного диаметра и уже после этого на ее место установили донорскую. Затем ее зафиксировали специальным швом.

Такой вид вмешательства проходит под наркозом. В больнице говорят, что послеоперационный период протекал у пациентки также без осложнений. Уже завтра, 16 июня, ее выпишут с полной адаптацией и без какого-либо дискомфорта в глазу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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