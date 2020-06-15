2020-06-15T16:11:19+03:00
Происшествия

Двух подростков приговорили к колонии за убийство двух мужчин

Им назначили от 6 до 8,5 лет лишения свободы
Анна СЕМИНА
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Парни избивали мужчин арматурой и другими предметамиПарни избивали мужчин арматурой и другими предметамиФото: pixabay.com
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В Алтайском крае состоялся суд над 15-ти и 16-летним подростками, которых признали виновными в убийстве двух мужчин.

Следствие и суд установили, что 16 сентября прошлого года парни пришли в дом 52-летнего Солонешенского района. Они хотели разобраться с ним, так как думали, что его знакомых похитил у них запасные части.

- В ходе ссоры юноши жестоко избили его, причинив множественные травмы, используя в качестве оружия металлическую арматуру. Увидев вошедшего в дом 37-летнего гостя хозяина дома, они также стали наносить ему удары, в том числе, металлической дверцей от печи, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Оба потерпевших скончались на месте преступления. Подростки же просто ушли.

На стадии следствия парни лишь частично признали свою вину, настаивая на том, что у них не было умысла убивать. Суд же признал их виновными и назначил от 6 до 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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