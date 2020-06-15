Приемная кампания в вузы стартовала в Алтайском крае

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:49:27+03:00

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С 15 июня в Алтайском крае стартовала приемная кампания в вузы.

С этого дня комиссия начала работу в Алтайском государственном педагогическом университете. Пока что документы от абитуриентов принимают через электронную систему университета в «Личном кабинете поступающего», сообщают в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

- Для подачи заявления поступающим необходимо иметь в электронной форме хорошо читаемые скан-копии либо фото паспорта, документа о среднем образовании, а также для поступающих по особой квоте или на целевое обучение - подтверждающие документы, - уточняют в ведомстве.

Задать дополнительные вопросы можно по телефонам приемной комиссии вуза: (3852) 62-95-39, 20-58-17, 20-52-84 и 20-58-16.

Помимо педагогического университета с сегодняшнего дня документы на поступление также принимают в Алтайском государственном техническом университете. А 17 июня в 16 часов в прямом эфире на YouTube-канале вуза выступят проректор по учебной работе Алтайского государственного аграрного университета Сергей Завалишин и ответственный секретарь приемной комиссии Евгений Чугузов. Кстати, вопросы можно задавать уже сейчас. Их принимают в официальной группе «ВКонтакте» или Instagram-аккаунте @asau_official.

ИСТОЧНИК KP.RU