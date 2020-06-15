Спасатели нашли тело утонувшей в Алее 8-летней девочки
Алтайские спасатели в понедельник, 15 июня, нашли тело восьмилетней девочки, утонувшей несколько дней назад.
По предварительным данным следствия, трагедия произошла днем 12 июня в селе Безрукавка Рубцовского района. Трое детей поехали кататься на велосипедах по улицам села, а после отправились купаться на речку. В этот момент взрослых рядом с ними не было, и школьники были предоставлены сами себе.
- В какой-то момент одна из девочек скрылась под водой, - сообщают в ведомстве.
Поиски тела ребенка продолжались несколько дней и сегодня его обнаружили.
- Тело ребенка нашли в 4,5 километрах от места утопления, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
Ранее была организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU