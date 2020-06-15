Спасатели нашли тело утонувшей в Алее 8-летней девочки

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:46:33+03:00

Его обнаружили в 4,5 км от места утопления

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Алтайские спасатели в понедельник, 15 июня, нашли тело восьмилетней девочки, утонувшей несколько дней назад.

По предварительным данным следствия, трагедия произошла днем 12 июня в селе Безрукавка Рубцовского района. Трое детей поехали кататься на велосипедах по улицам села, а после отправились купаться на речку. В этот момент взрослых рядом с ними не было, и школьники были предоставлены сами себе.

- В какой-то момент одна из девочек скрылась под водой, - сообщают в ведомстве.

Поиски тела ребенка продолжались несколько дней и сегодня его обнаружили.

- Тело ребенка нашли в 4,5 километрах от места утопления, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Ранее была организована доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU