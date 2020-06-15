2020-06-15T12:25:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 41

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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41 человек с положительным тестом на коронавирус скончались в Алтайском крае41 человек с положительным тестом на коронавирус скончались в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года увеличилось на еще один случай и составило 41.

- Этот случай напрямую не связан с COVID-19, - комментируют в оперативном штабе Алтайского края. – Все скончавшиеся – взрослые люди. В целом за весь период зафиксировано 22 случая смерти от COVID-19, 17 случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

Общее количество заболевших коронавирусом в регионе составляет 2867 человек. При этом выздоровели 1643. Определение круга контактных лиц продолжается. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции остаются 772 человека. Закончено наблюдение у 30268 человек. Тест на COVID-19 провели для 148253 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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