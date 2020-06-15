На Алтае дорожники соединяют село Акулово с райцентром

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:54:38+03:00

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Специалисты Северо-Восточного ДСУ ведут ремонт дороги между селом Акулово и Первомайским.

Объект представляет собой дорогу, протяженностью шесть километров. Это немаловажная связующая трасса, так как в райцентре расположены объекты социальной значимости.

В настоящий момент дорожники занимаются устройством покрытия плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Помимо этого, запланирован ремонт примыканий и укрепление обочин. Работы выполняются с применением технологии холодного ресайклинга. Это довольно экономичный метод, так как в основе лежит переработанный материал старого покрытия. Также значительно сокращается время укладки и количество задействованных сотрудников. А еще этот метод устойчив к появлению колеи.

- Объект будет сдан в эксплуатацию к осени 2021 года, общая стоимость – более 81 миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе министерства транспорта Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU