Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 1643

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:14:59+03:00

В Алтайском крае уже больше половины заразившихся коронавирусом выздоровели Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнаул на 15 июня 2020 года увеличилось еще на 44 человека и составило 1643.

Такие данные за минувшие сутки приводит оперативный штаб Алтайского края. По его информации, в настоящий момент число выздоровевших значительно больше половины от общего числа инфицированных. В какой-то степени это можно считать положительной динамикой, однако наравне с этим число вновь выявляемых больных также остается стабильно высоким. Как следствие, каких-то послаблений режима в ближайшее время ожидать не приходится.

Помимо этого за минувшие сутки также зарегистрирована гибель еще одного пациента с коронавирусом. Это уже 41-й случай.

- Он отнесен к иным причинам смерти. В целом за весь период зафиксировано 22 случая смерти от COVID-19, 17 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе, - уточняют в оперштабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU