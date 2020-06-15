2020-06-15T09:14:42+03:00
Общество

Влюбленный в медика селянин, пытался инсценировать разбойное нападение

Теперь ему грозит тюремный срок
Анна СЕМИНА
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"Потерпевший" сам нанес себе травмы"Потерпевший" сам нанес себе травмыФото: Анна СЕМИНА
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Житель Косихинского района соврал полицейским о разбойном нападении. Так он пытался добиться встречи, с понравившимся ему врачом.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 15 июня. В дежурную часть отделения полиции поступило сообщение от мужчины, который заявил, что к нему в дом якобы ворвались трое неизвестных.

- Они приставили нож к горлу и стали требовать деньги, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Каким-то чудом мужчине удалось отбиться от злодеев и вызвать полицию. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов увидели нетрезвого мужчину, который продемонстрировал им царапину на шее и порез на руке. Поначалу все было похоже на настоящее нападение, но спустя пару часов разбирательств выяснилось, что все это придумал лже-потерпевший.

Оказывается, чуть раньше он обращался за медицинской помощью к местному врачу, и уж больно ему понравилась женщина. Подогретый алкоголем он посчитал, что если придумает и разыграет историю с разбоем, то полицейские вызовут ему скорую, чтобы обработать ранения, который он, к слову, сам себе нанес, и тогда он снова сможет увидеть ту медработницу.

Каково же было его разочарование, когда на вызов приехала другая бригада медиков.

В отношении заявителя было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Теперь влюбленному мужчине может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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