2020-06-15T08:24:28+03:00
Происшествия

Служебная собака помогла найти вора в Барнауле

Велосипед у жительницы краевой столицы увел ее сосед
Анна СЕМИНА
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Служебная собака привела полицейских к квартире подозреваемогоСлужебная собака привела полицейских к квартире подозреваемогоФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
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Служебная собака Сандера помогла полицейским Барнаула выйти на след вора, укравшего велосипед.

С заявлением в полицию обратилась 36-летняя жительница краевой столицы. Она рассказала, что неизвестный угнал из подъезда ее дома, расположенного на улице Малахова, велосипед.

- Сумма причиненного ущерба составила более десяти тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Вместе со следственно-оперативной группой на место происшествия выехал кинолог Никита Афонин со служебно-розыскной собакой по кличке Сандера. Овчарка уверенно взяла след предполагаемого преступника. Правда, идти далеко не пришлось: собака привели стражей правопорядка к одной из квартир все в том же доме. Выяснилось, что велосипед увел 42-летний сосед потерпевшей. Он во всем сознался.

Похищенное имущество изъято. Тем не менее, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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