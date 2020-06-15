2020-06-15T07:56:50+03:00
Общество

Алтай-Кокс помогает нуждающимся в период пандемии COVID-19

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Более 1000 наборов сформировали при содействии администрации города и передали через школы Заринска.Более 1000 наборов сформировали при содействии администрации города и передали через школы Заринска.Фото: из архива компании
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Алтай-Кокс при поддержке социального партнера НЛМК - благотворительного фонда «Милосердие» - выделил более 1,3 млн рублей на закупку продуктовых наборов для жителей Заринска, нуждающихся в поддержке.

Это многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьи с детьми с ограниченными возможностями и одинокие родители.

Более 1000 наборов сформировали при содействии администрации города и передали через школы Заринска.

«Наша благотворительная акция – это часть большой системной работы компании НЛМК по поддержке регионов присутствия и сотрудников в период пандемии коронавируса, - отмечает Александр Уманец, член президиума фонда «Милосердие», директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса. – Мы поддержали наши многодетные семьи, детей, ветеранов Алтай-Кокса. Не менее важно для нас помочь заринским семьям, которые столкнулись с трудностями, в виде адресной помощи. Мы делаем это точечно. С фокусом на решении конкретных проблем сконцентрированы сейчас наши усилия по социальной помощи».

Ранее более 380 наборов передали через управление социальной защиты населения города. Фото: из архива компании

Ранее более 380 наборов передали через управление социальной защиты населения города.Фото: из архива компании

Ранее более 380 наборов передали через управление социальной защиты населения города.

В мае Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» выделили более 3,7 млн рублей на программу поддержки действующих и бывших сотрудников компании на фоне пандемии коронавируса.

Предприятие предоставило единовременную денежную помощь 70 многодетным семьям сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет.

В рамках благотворительной акции «Мы рядом» ветеранам - бывшим работникам предприятия - доставили более 2100 наборов с продуктами и предметами первой необходимости. На эти цели фонд выделил более 2,5 млн рублей.

Также Алтай-Кокс и фонд «Милосердие» оказали помощь медицинскому персоналу Центральной городской больницы Заринска в приобретении более 20 тысяч защитных медицинских масок, администрации города – в приобретении бесконтактных термометров для образовательных учреждений Заринска и дезинфицирующего средства для обработки мест общего пользования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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