Ученые АлтГТУ разработали новую технологию получения пищевых добавок

15 Июнь 2020 2020-06-15T07:48:57+03:00

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Ученые разработали новую технологию производства натуральных пищевых добавок из отходов растительного сырья. Добавки предназначены для молодняка крупного рогатого скота и позволят правильно сформировать их пищеварение в первые недели жизни.

Коллектив ученых кафедры химической технологии Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова приступили к реализации проекта «Технология получения кормовых добавок сельскохозяйственным животным путем глубокой переработки вторичных сырьевых ресурсов АПК Алтайского края».

Проект успешно прошел конкурсный отбор организаций на предоставление гранта для разработки качественно новых технологий, создания инновационных продуктов и услуг в сферах переработки и производства пищевых продуктов, фармацевтического производства и биотехнологий, и будет реализовываться совместно с производителем сельскохозяйственной продукции ООО «Агро-Стандарт» (Алтайский район, с. Нижнекаменка) и Федеральным Алтайским научным центром агробиотехнологий.

Первую опытную партию предполагается испытать на одном из хозяйств Павловского района в крае.Фото: из архива компании

В рамках проекта ученые разработали технологию производства биологических кормовых добавок с разными функциональными свойствами из отходов зерновых культур и крупяной промышленности методом взрывного автогидролиза.

«Новая технология позволит в полном объеме и без потерь использовать вторичное растительное сырье и отходы крупяной промышленности для изготовления кормовых добавок, – говорит заведующий кафедрой химической технологии Вадим Коньшин. – Получена опытная партия кормовых добавок, содержащих необходимые сахара и микроэлементы, которые позволят правильно сформировать желудочно-кишечный тракт у молодняка в первые недели жизни. Натуральная кормовая добавка станет альтернативой химическим, ароматическим и вкусовым добавкам».

Как отмечают в АлтГТУ, применение разрабатываемых кормовых добавок поспособствует формированию высокопродуктивного животного стада, увеличит прибыль хозяйств и налоговых отчислений, и при этом решит проблемы отходов сельскохозяйственного производства.

Первую опытную партию предполагается испытать на одном из хозяйств Павловского района в крае. А затем внедрить технологию производства кормовых добавок на комбикормовых заводах Алтайского края для производства предстартовых и стартовых кормов для молодняка крупного рогатого скота.

Общая стоимость проекта – 1 млн. руб. Значительная часть средств будет потрачена на приобретение оборудования, разработку технологии получения новых кормовых добавок, а также на проведение полевых испытаний на молодняке КРС.

ИСТОЧНИК KP.RU