2020-06-15T05:13:21+03:00
Общество

Бийчане открыли официально закрытый пляжный сезон

Запрет на купание не действует
Анна СЕМИНА
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Пока официального разрешения купаться в Алтайском крае нетПока официального разрешения купаться в Алтайском крае нетФото: Анна СЕМИНА
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Жители Бийска, несмотря на все запреты и статус официально не открытого пляжного сезона, в минувшие выходные предпочли отдых именно у водоемов.

Как пишет «Бийский рабочий», все пляжи наукограда и Смоленских карьеров буквально были забиты людьми. И они, конечно же, не только загорали, но и купались, хотя официального разрешения на это Роспотребнадзор пока не давал. По факту эти излюбленные места отдыха не пригодны для этого: водолазы не проверили дно, на берегах не дежурят спасатели, территория также не приведена в порядок.

- В Управлении МЧС по Алтайскому краю рассказали о том, что продолжается профилактика происшествий на воде на всех водоемах края. В ведомстве отметили, что в 2020 году сложилась уникальная ситуация: при очень высоких температурах воздуха пляжи в регионе остаются закрытыми, ни один из них пока не разрешен к эксплуатации. Это связано со сложной эпидемической обстановкой, действующими ограничениями, - сообщает источник.

Конечно, специалисты ведомства проводят рейды и профилактическую работу как на суше, так и на воде, но пока никто не может спугнуть людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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