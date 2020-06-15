2020-06-15T04:44:15+03:00
Общество

В Барнауле продают очень красивый коттедж за 32 млн рублей

Он расположен в центре города
Анна СЕМИНА
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Дом, выставленный на продажуДом, выставленный на продажуФото: скриншот сайта
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В Барнауле выставили на продажу коттедж по цене 32 миллиона рублей. Нынешний владелец заверяет, что покупателю достанется «Очень красивый, уютный большой дом».

В доме подключено центральное отопление и канализация, а еще его плюсом, несомненно, является месторасположения – центр города. Так что не придется далеко ехать на работу.

- Идеально подойдёт для большой семьи!! На первом этаже дома расположены кухня-гостиная, каминный зал, мастерская, спальня, гардеробная, санузел, имеется выход в гараж на четыре автомобиля, - добавляет хозяин дома.

Второй этаж практически полностью отдан под зону отдыха – здесь расположены четыре спальни, а также гардеробные, санузел и ванная комната, а также рабочий кабинет.

К коттеджу прилагается земельный участок в десять соток. Есть посадки и даже собственный водоем с ручьем. Так в качестве бонуса – отсутствие соседей, сообщается на сайте kuprod.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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