Барнаульский учитель победил в конкурсе «Учебные материалы для школы будущего»

14 Июнь 2020 2020-06-14T13:18:18+03:00

Владимир Кароннов занял первое место в номинации «Универсальные компетентности в предметном содержании»

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Учитель из Барнаула победил в конкурсе «Учебные материалы для школы будущего». Учитель истории и обществознания барнаульских школы №53 Владимир Кароннов занял первое место в номинации «Универсальные компетентности в предметном содержании».

В мае 2020 года экспертное жюри определило победителей конкурса. Всего за время проведения конкурса поступило 533 заявки. Победители, занявшие первое призовое место, награждаются денежной премией в размере 57 500 рублей, второе место — 40 500 рублей, третье место — 29 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, кроме денежной премии предусмотрены дипломы и специальные призы: бесплатное обучение в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10-21» Университета НТИ «20.35», бесплатное участие в V Международной конференции «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?».

ИСТОЧНИК KP.RU