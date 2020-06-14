Барнаульский учитель победил в конкурсе «Учебные материалы для школы будущего»
Учитель из Барнаула победил в конкурсе «Учебные материалы для школы будущего». Учитель истории и обществознания барнаульских школы №53 Владимир Кароннов занял первое место в номинации «Универсальные компетентности в предметном содержании».
В мае 2020 года экспертное жюри определило победителей конкурса. Всего за время проведения конкурса поступило 533 заявки. Победители, занявшие первое призовое место, награждаются денежной премией в размере 57 500 рублей, второе место — 40 500 рублей, третье место — 29 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, кроме денежной премии предусмотрены дипломы и специальные призы: бесплатное обучение в рамках образовательного интенсива «ОСТРОВ 10-21» Университета НТИ «20.35», бесплатное участие в V Международной конференции «Больше чем обучение: как добиться изменения поведения?».
ИСТОЧНИК KP.RU