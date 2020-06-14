Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 40

14 Июнь 2020 2020-06-14T12:09:48+03:00

Всего коронавирус выявлен у 2795 человек, за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 1 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года снова увеличилось. За минувшие сутки скончался еще один человек.

Региональный оперштаб делает оговорку по статистике: 22 случая смерти приходится COVID-19, 16 случаев связаны с иными причинами смерти, по двум случаям проходит экспертиза.

Состояние 37 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 16 больных. Всего коронавирус выявлен у 2795 человек, за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев.

За прошедшие сутки в Барнауле заболели 34 человека. В Новоалтайске и Рубцовске добавилось по семь заболевших, в Целинном районе выявили четырех заболевших, в Благовещенском - троих. По два новых случая заболевания зафиксировали в Бийске, Славгороде и Курьинском районе. По одному инфицированному зарегистрировали в Алейске, Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Тюменцевском и Чарышском районах, - сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU