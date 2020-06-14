2020-06-14T12:09:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 40

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 1 апреля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Всего коронавирус выявлен у 2795 человек, за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев.Всего коронавирус выявлен у 2795 человек, за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года снова увеличилось. За минувшие сутки скончался еще один человек.

Региональный оперштаб делает оговорку по статистике: 22 случая смерти приходится COVID-19, 16 случаев связаны с иными причинами смерти, по двум случаям проходит экспертиза.

Состояние 37 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 16 больных. Всего коронавирус выявлен у 2795 человек, за последние сутки зарегистрировано 69 новых случаев.

За прошедшие сутки в Барнауле заболели 34 человека. В Новоалтайске и Рубцовске добавилось по семь заболевших, в Целинном районе выявили четырех заболевших, в Благовещенском - троих. По два новых случая заболевания зафиксировали в Бийске, Славгороде и Курьинском районе. По одному инфицированному зарегистрировали в Алейске, Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Тюменцевском и Чарышском районах, - сообщает оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульский учитель победил в конкурсе «Учебные материалы для школы будущего»
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 15 июня 2020 года составило 40
В Алтайском крае откроют 19 микрореабилитационных центров для детей
В Барнауле разыскивают фальшивомонетчиков
В Барнауле обсерватор для призывников разместят в гостинице «Колос»
Женщина перепутала педали и слетела на машине в реку Обь
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 1470
Штормовой ветер сорвал часть крыши со здания и перекрыл дорогу
Под Барнаулом разбился человек на дельтаплане
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 39
В Алтайском крае вновь перекроют дорогу из-за военных колонн
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 13 июня 2020 года составило 2726
В Барнауле сбили велосипедиста на пешеходном переходе
Спасатели ищут 8-летнюю девочку на реке Алей
Алтайские поисковики передали бланк смертного медальона солдата его родным
Барнаульцы нарисовали граффити в благодарность врачам
День России в Барнауле 2020: во дворах города прошли мобильные концерты
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 37
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 37
В Барнауле на площади Сахарова прошла церемония поднятия флага РФ
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 1317