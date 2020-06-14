14 Июнь 2020 2020-06-14T10:28:17+03:00

Помощь получат 16 семей из Славгорода и три из Ярового. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Алтайском крае откроют 19 микрореабилитационных центров для детей. может семьям восстанавливать детей в домашних условиях. Помощь получат 16 семей из Славгорода и три из Ярового, они пройдут обучение. Оборудование будут давать напрокат.

1 апреля открыли домашний микрореабилитационный центр «Журавлик» для повышения качества надомного обслуживания и помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов.

- Ребенок с тяжелыми множественными нарушениями развития чаще всего страдает тяжелой формой детского паралича, осложненной соматическими, сенсорными, интеллектуальными и речевыми нарушениями. Такой семье требуется комплексная помощь, особенно на ранних стадиях развития ребенка, - говорит директор славгородского комплексного центра и руководитель проекта Татьяна Сергеева.

Проект «Журавлик» включает в себя несколько этапов. Сначала проводится диагностика участников. Затем для каждой семьи разрабатывают комплексные индивидуальные программы развития. В ведомстве подчеркнули, что из-за ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, изменили график привлечения семей к проекту. «Чтобы обезопасить участников от лишнего контакта, мы подключаем семьи к проекту постепенно, по несколько семей с интервалом в два месяца, необходимых для диагностики», - отметила Татьяна Сергеева.

ИСТОЧНИК KP.RU