В Барнауле обсерватор для призывников разместят в гостинице «Колос»

14 Июнь 2020 2020-06-14T06:19:39+03:00

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В Алтайском крае продолжается призывная кампания. Но коронавирус внес в нее свои корректировки. Чтобы исключить попадание инфекции на военные объекты, призывников отправляют на обсервацию.

Они сдают тесты и две недели сидят в изоляции. В Барнауле обсерватор расположился в гостинице «Колос» на улице Молодежная, там располагается пункт явки призывников.

- После получения результатов призывников перевозят спецтранспортом на сборный пункт, говорят в военкомате.

Как сообщают «Вести Алтай», в случае отрицательного результата их ждёт обычная медицинская комиссия и отправка в войска. Уже более ста человек прошли через временный пункт на базе «Колоса».

Согласно последним данным, опубликованным на 14 июня 2020 года, число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2726 человек, почти 1,5 тыс. человек уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU