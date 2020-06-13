2020-06-13T15:31:59+03:00
Происшествия

Женщина перепутала педали и слетела на машине в реку Обь

Инцидент произошел под Бийском
Анастасия Корягина
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Машина слетела в реку с обрыва под Бийском. Фото: Иван Иванов в vk.com/incident_22Машина слетела в реку с обрыва под Бийском. Фото: Иван Иванов в vk.com/incident_22
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Вечером 12 июня в окрестностях села Фоминское под Бийском с обрыва в реку Обь слетел автомобиль. За рулем была женщина, сообщили очевидцы в группе "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте".

Пострадала машина марки Renault Duster. В ходе ДТП она перевернулась на крышу. Очевидцы из числа отдыхающих на берегу горожан пытались своими силами перевернуть кроссовер, но безрезультатно.

В результате падения автомобиля водитель пострадала, сообщили "Толку" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Она получила трамвы, но пока не госпитализирована.

Полицейским дама пояснила, что перепутала педали при движении. Предварительно признаков алкогольного опьянения у нее не обнаружили. В настоящее время машину уже подняли на берег.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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