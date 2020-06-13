Женщина перепутала педали и слетела на машине в реку Обь
Вечером 12 июня в окрестностях села Фоминское под Бийском с обрыва в реку Обь слетел автомобиль. За рулем была женщина, сообщили очевидцы в группе "Инцидент Бийск" в соцсети "ВКонтакте".
Пострадала машина марки Renault Duster. В ходе ДТП она перевернулась на крышу. Очевидцы из числа отдыхающих на берегу горожан пытались своими силами перевернуть кроссовер, но безрезультатно.
В результате падения автомобиля водитель пострадала, сообщили "Толку" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. Она получила трамвы, но пока не госпитализирована.
Полицейским дама пояснила, что перепутала педали при движении. Предварительно признаков алкогольного опьянения у нее не обнаружили. В настоящее время машину уже подняли на берег.
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ИСТОЧНИК KP.RU