2020-06-13T12:01:02+03:00
Авто

В Алтайском крае вновь перекроют дорогу из-за военных колонн

Водителей просят заранее планировать поездки
Анастасия Корягина
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Фото: www.uprdoraltay.ruФото: www.uprdoraltay.ru
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15 июня в Алтайском крае перекроют трассы из-за движения военных колонн. Об этом сообщает ГИБДД региона.

- с 17:50 до 20:30 закроют проезд на участке "Новокраюшкино – автодорога "Новокраюшкино-Первомайское" – Чуйский тракт - Озерки";

- с 18:20 до 19:20 движение запретят на участке "Новокраюшкино – автодорога "Новокраюшкино-Первомайское" – полевой район автодороги".

Водителей просят планировать свои поездки заранее с учетом этих изменений. Всем участникам дорожного движения приносят извинения за временные неудобства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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