День России в Барнауле 2020: во дворах города прошли мобильные концерты

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:10:53+03:00

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12 июня в барнаульских дворах прошли концерты в честь Дня России. Впервые мобильные выступления прошли 9 мая, горожанам очень понравились такие мероприятия, и их решили повторить.

Как сообщают на сайте мэрии Барнаула, праздничные выездные концерты прошли на улице Власихинской, 81 и улице Чайковского, 37 в поселке Южный. Артисты исполнили патриотические песни, во время концерта прозвучал гимн России. Подобные мероприятия прошли в Индустриальном районе и во дворах общежитий на ул. Крупской.

Музыкальный подарок сделали и для врачей, которые работают в ковидном госпитале горбольницы №5. Врачи, лечащие пациентов от коронавируса, оказались надолго изолированными от своих семей, ведь после работы они уже третий месяц едут не домой, а в санаторий «Обь». Поэтому организаторы решили таким образом поддержать их и поднять им настроение.

ИСТОЧНИК KP.RU