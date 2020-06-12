2020-06-13T12:07:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 37

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Умер главный врач Железнодорожной больницы.Умер главный врач Железнодорожной больницы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае по состоянию на 12 июня умерли 37 человек с коронавирусом, в том числе 20 пациентов скончались именно от COVID-19, в 15 случаях установлены иные причины смерти, два находятся на экспертизе.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано два смертельных случая инфицированных пациентов. Умер главный врач Железнодорожной больницы Александр Зальцман. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы №5. Причиной смерти стало тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Александр Григорьевич Зальцман в 1979 году окончил лечебное дело в Алтайский медуниверситете. Сразу после выпуска работал врачом-терапевтом в Смоленской районной больнице. С 1982 по 1983 трудился врачом-кардиологом в Отделенческой клинической больнице на станции Барнаул, затем в 1983 году — заведующим поликлиники. С 1989 года его назначили заместителем главного врача по лечебной работе, а с 1992 года – главным врачом.

Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким Александра Григорьевича.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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