2020-06-12T11:32:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 1317

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 12 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Из больниц выписались еще 88 человек.Из больниц выписались еще 88 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За последние сутки в Алтайском крае из больниц выписали еще 78 пациентов. Таким образом, общее число выздоровевших от коронавируса в регионе составило 1317 человек.

Общее число заболевших на сегодняшний день составило 2659. Среди них 279 детей до 17 лет включительно.Из всех зарегистрированных случаев инфицирования 132 – завозные, причем два - из-за рубежа), 1838 заболели после по контакту с ранее зараженными лицами, в 283 случаях диагноз подтвердился у больных внебольничной пневмонией, в 653 – у заболевших ОРВИ, у 1723 человек болезнь протекала без каких-либо симптомов.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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