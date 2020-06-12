2020-06-12T09:17:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 июня 2020 года составило 2659

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 июня 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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В Алтайском крае 66 новых случаев заболевания.В Алтайском крае 66 новых случаев заболевания.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 12 июня 2020 года выросло на 66 человек и составило 2659 случаев инфицирования.

Такие данные за прошедшие сутки предоставил оперативный штаб Алтайского края. Новые случаи инфицирования зафиксировали в Барнауле – 26 человек, в Кулундинском районе – семь, в Ребрихинском районе – 5, четыре случая выявлено в Бийске, по три – в Благовещенском, Тальменском, Каменском районах и Новоалтайске, по два в Павловском и Хабарском районах, в Алтайском, Бийском, Залесовском, Калманском, Советстком, Топчихинском, Целинном и Красногорском районах – прибавилось по одному новому заболевшему.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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