Почти полтысячи жителей Алтайского края пострадали от клещей за неделю

12 Июнь 2020 2020-06-12T08:53:13+03:00

С начала сезона в больницы обратились более 8 тысяч человек

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За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 488 жителей Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С начала сезона активности этих насекомых в больницы с жалобами на присасывание обратились почти восемь тысяч человек, при этом более двух тысяч из них были дети до 14 лет. Всем им ввели иммуноглобулин и установили за ними медицинское наблюдение.

Исследование снятых клещей показало, что в 4,6% случаев обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,4% клещей присутствовал возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей провели профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

Хоть сейчас активность клещей идет на спад, опасность пострадать от укуса клеща сохраняется в течение всего теплого времени года. Специалисты рекомендуют использовать репелленты и регулярно осматривать себя.

ИСТОЧНИК KP.RU