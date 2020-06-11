2020-06-11T16:11:01+03:00
Общество

На Алтае ищут парня, который сбежал из школы-интерната

Юноша пропал 9 июня
САНТАЛОВ Константин
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Пропавший подросток.Пропавший подросток.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
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В Республике Алтай пропал 17-летний Максим Бессонов, сообщает СУ СКР по региону.

Юноша - воспитанник «Школы-интерната для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им. Г.К. Жукова». 9 июня подросток ушел из образовательного учреждения, до настоящего времени его местонахождение не установлено.

По факту безвестного исчезновения следователи проводят процессуальную проверку. Пропавшего подростка ищут

Всех, кто что-либо знает о местонахождении несовершеннолетнего, просят сообщить по телефонам: 8(38822) 49596 (телефонная линия «Ребенок в опасности»); 8-913-999-90-72 (телефон оперативного дежурного следственного управления); 8-913-991-78-21 (телефон доверия). Конфиденциальность гарантирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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