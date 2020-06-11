2020-06-11T15:17:37+03:00
Общество

В Барнауле прибрежные территории обработали от комаров

Повторная обработка запланирована в июле
САНТАЛОВ Константин
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Комар.Комар.Фото: pixabay.com
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Первый цикл обработки от комаров завершили в Барнауле. Особое внимание уделяли прибрежным территориям, где размножаются эти насекомые, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего обработали 12 участков общей площадью 12,93 га. Необходимость дезинсекции определяют после отбора и исследования проб воды.

На обработку водоемов выделили более 700 тыс. рублей. Определены два подрядчика по аукционам. Дезинсекцию проводят специальным препаратом, который уничтожает личинки комаров.

Отметим, что повторная обработка от комаров на 12 водоемах запланирована в июле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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