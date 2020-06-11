2020-06-11T13:48:48+03:00
Происшествия

Барнаульца обвиняют в смертельном избиении знакомого

Уголовное дело направили в суд
САНТАЛОВ Константин
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Мужчина в наручниках.Мужчина в наручниках.Фото: pixabay.com
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Жителя Барнаула обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего его смерть. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, все произошло ночью в декабре 2019 года, когда потерпевший выпивал у знакомого в одном из домов Барнаула. Пьяные мужчины поссорились по незначительному поводу.

- Находясь в помещении дома, хозяин нанес гостю руками не менее 5 ударов по голове и груди. От полученных телесных повреждений 44-летний потерпевший скончался на место происшествия от черепно-мозговой травмы, - отмечают в ведомстве.

Во время следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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