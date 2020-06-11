Барнаульца обвиняют в смертельном избиении знакомого
Жителя Барнаула обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью мужчине, повлекшего его смерть. Правоохранители завершили расследование уголовного дела, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, все произошло ночью в декабре 2019 года, когда потерпевший выпивал у знакомого в одном из домов Барнаула. Пьяные мужчины поссорились по незначительному поводу.
- Находясь в помещении дома, хозяин нанес гостю руками не менее 5 ударов по голове и груди. От полученных телесных повреждений 44-летний потерпевший скончался на место происшествия от черепно-мозговой травмы, - отмечают в ведомстве.
Во время следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU